Глава «Ростелекома» сравнил криптовалюты с фантиками от конфет

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский пока сдержанно относится к перспективам криптовалюты. «Все в детстве играли в фантики. У фантиков «Мишка на севере» или «Красный мак» была разная «ценность». Точнее, дети верили, что это ценность. То же самое и с криптовалютой. Пока это очень рискованная история», — заявил Осеевский в интервью РБК.

По его словам, «Ростелеком» не будет заниматься добычей криптовалюты в своих центрах обработки данных (ЦОД). В то же время Осеевский отметил, что другие компании могут арендовать у «Ростелекома» мощности в дата-центре и «майнить»: «Если такого рода деятельность не противоречит действующему законодательству — пожалуйста».

Майнинг — это предоставление своих вычислительных ресурсов для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению транзакции криптовалюты (за это может быть выплачено вознаграждение — определенное количество монет криптовалюты). На данный момент в мире насчитывается более 1 тыс. видов криптовалют. Наиболее популярная криптовалюта — биткоин, ее капитализация превышает $78 млрд, все остальные криптовалюты называются альткоины. Получить криптовалюту можно не только через «добычу», но и через приобретение на специальных биржах.

Для майнинга необходимо закупить специальное оборудование — майнеры, арендовать помещение с мощным источником энергии. Эксперты отмечали, что Россия может стать одним из мировых центров майнинга из-за относительно невысокой стоимости электроэнергии, а также переизбытка электрических мощностей.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказывал РБК, что перспективы майнинга криптовалюты в России обсуждались на уровне правительства. «Мы говорили о будущем этого сектора в России, учитывая что он так быстро развивается в мире. В том числе речь шла о генераторах электрической энергии, около которых можно было бы ставить такие [майнинговые] центры. Но пока это дискуссия, конкретных проектов еще нет», — говорил Шувалов.

«Ведомости» сообщали, что ферма для майнинга биткоинов может появиться в совместном дата-центре «Ростелекома» и концерна «Росэнергоатом» возле Калининской атомной электростанции. С таким предложением выступил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По его словам, в указанном дата-центре есть свободное пространство, поэтому «размещение майнингового оборудования, потребляющего множество электроэнергии, выгодно и тем, кто разместит это оборудование, и его владельцам».

Сам Мариничев создает ферму для добычи криптовалюты на территории технополиса «Москва» (территория бывшего автомобильного завода «Москвич»), где строится один из крупнейших в стране дата-центров, рассказывал ранее РБК интернет-омбудсмен. «Поскольку ЦОД всегда питается от двух независимых источников энергии, на резервной линии может работать майнинг», — объяснял Мариничев.​

По итогам 2016 года объем доходов коммерческих дата-центров составил $250 млн, оценивала компания iKS-Consulting. На «Ростелеком» приходилось 10% от общего количества установленных в центрах стоек (стандартных шкафов для размещения оборудования). По этому показателю компания была вторым игроком рынка после DataLine.