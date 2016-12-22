Английские клубы потратили рекордные £1,4 млрд на новых футболистов

Князь Трубецкой и космонавт Соловьев стали почетными профессорами МГУ

Как прошел День знаний в российских городах

Верховный суд отменил результаты президентских выборов в Кении

В Кабардино-Балкарии из-за селя взорвут 300-метровую скалу

Бывшая подчиненная Улюкаева дала против него показания в суде

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Майнеры на Колыме: как криптовалютная лихорадка дошла до Дальнего Востока

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Болельщика арестовали за пиротехнику на матче чемпионата России в Москве

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Курс доллара на 2 сентября

USD ЦБ: 58,06 (-0,49)

Песков прокомментировал идею поиска соперниц для Путина

Минприроды попросило проверить вырубку леса в Сочинском заповеднике

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В Австралии зима 2017 года стала самой жаркой с 1910 года

Журналисту «Первого канала» сломали нос в Екатеринбурге