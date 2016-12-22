В Австралии зима 2017 года стала самой жаркой с 1910 года

Зима 2017 года в Австралии стала самой жаркой за более чем 100 лет метеонаблюдений, начиная с 1910 года. Об этом сообщает австралийское метеобюро (Bureau of Meteorology).
Зима в Австралии длится с июня по август. Средняя максимальная температура воздуха за три месяца составила 23,7 градуса, превысив на 2 градуса показатели прошлых лет.
По данным сиднейской обсерватории «Хилл» (Observatory Hill), самым жарким зимним днем в Австралии в 2017 году стало 24 августа. В тот день воздух прогрелся до 39,6 градуса. Самым холодным было 27 августа, когда температура воздуха опустилась до 5,4 градуса.
Что касается осадков, зима 2017 года в Австралии выдалась не очень дождливой. В июле выпало среднее количество осадков для Сиднейского региона.
Больше всего осадков этой зимой зафиксировали в августе — в среднем — 24,2 мм, что составило 30% от среднесуточного показателя. В северном пригороде Сиднея Парраматте выпало 22,4 мм (менее 50% среднего августовского показателя). В самый дождливый день зимы, 4 августа, выпало 13,8 мм осадков за сутки.
Старший климатолог метеобюро Австралии Блэр Трюин заявил газете Sydney Morning Herald, что средняя дневная температура в Сиднее достигала 19,3 градуса, заняв третье место в топ-3 жарких дней 2013 года и 2005 года.