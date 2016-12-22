Минприроды попросило проверить вырубку леса в Сочинском заповеднике

Минприроды попросило у Генпрокуратуры «взять под контроль» ситуацию с вырубками леса в Сочинском национальном парке, говорится в официальном сообщении ведомства.

Как заявили в министерстве, соответствующую телеграмму направил в Генпрокуратуру глава ведомства Мурад Керимов. Минприроды попросило провести проверку в связи с информацией об аукционе по продаже территории Солох-Аульского участкового лесничества, входящего в национальный парк. В ведомстве подчеркнули, что Минприроды Краснодарского края затягивает перевод территории в категорию особо охраняемых природных территорий. «Тем самым создается возможность для коммерческой заготовки древесины на территории лесничества, фактически, охраняемой природной территории федерального значения», — отметили в Минприроды.

В телеграмме, направленной в Генпрокуратуру, министр просит ведомство принять меры в связи с уже проведенными и планирующимися вырубками ценных пород деревьев на территории названного лесничества.

В министерстве добавили, что ранее случаи выборочной рубки в Солох-Аульском лесничестве уже были отмечены инспекторами Сочинского национального парка. Управление Росприроднадзора провело проверку и передало материалы в надзорные органы еще в июне. По оценкам ведомства, ущерб от вырубок составил 2,3 млн руб.

Ранее РБК выяснил, что Минприроды в начале августа повторно уволило главу Сочинского национального парка Николая Пеньковского с формулировкой «за снижение качества управления и нецелевое использование средств». В первый раз решение об его увольнении было принято в июне, однако Пеньковский оспорил его в суде. Новым директором национального парка назначена Дарья Филиппова, которая, по словам бывшего директора, приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину. По его словам, новый директор не соответствует данной должности, так как обладает непрофильным образованием — окончила факультет журналистики МГУ.