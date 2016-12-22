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Минобороны сообщило о 8 вылетах самолетов ПВО на перехват целей у границ
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Минобороны сообщило о 8 вылетах самолетов ПВО на перехват целей у границ
Политика, 11:14
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Минобороны сообщило о 8 вылетах самолетов ПВО на перехват целей у границ

Самолеты дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) России за неделю восемь раз вылетали на перехват целей. За это время зафиксировали 24 разведывательных полета у границ России. Об этом сообщается в еженедельном отчете Министерства обороны России.

На западном стратегическом направлении было зафиксировано 16 разведывательных летательных аппаратов, на юго-западном — четыре, восточном — три и арктическом — один.

Минобороны сообщило 21 июля, что дежурные силы ПВО за неделю семь раз вылетали на перехват разведывательных самолетов. Однако нарушений воздушного пространства России не допустили.

За неделю до этого Министерство обороны зафиксировало у границ России 20 иностранных разведывательных самолетов. На их перехват российские истребители вылетали шесть раз. По данным ведомства, самолеты-разведчики также не нарушили российское воздушное пространство.

Теги: перехват , военные самолеты , ВКС России , Минобороны России
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