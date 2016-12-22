КНДР заявила о намерении продолжить ракетные испытания

Северная Корея «всесторонне отвергает» резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую последние ракетные испытания страны, а также продолжит запускать ракеты в сторону Тихого океана, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении подчеркивается, что США «сфабриковали заявление председателя СБ ООН», которое «придирается» к учебным запускам стратегической баллистической ракеты. Само заявление в КНДР сочли «извращающим реальность». МИД КНДР отметил, что СБ ООН «грубо попирает право суверенного государства на самозащиту». «В будущем наши революционные вооруженные силы будут проводить много учений по запуску баллистических ракет, нацеленных на Тихий океан», — пригрозили в северокорейском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении МИД КНДР также отмечено, что запуск баллистической ракеты является «только началом решительных контрмер в отношении того, что США ответили воинственными агрессивными военными учениями» на «предупреждение» Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что СБ ООН выступил 30 августа с заявлением, осуждающим запуск КНДР баллистической ракеты «Хвасон-12». В частности, действия Пхеньяна названы «возмутительными», а также несущими угрозу «не только...для региона, но и для всех государств — членов ООН».

КНДР запустила баллистическую ракету 29 августа. По информации южнокорейских военных, она пролетела примерно 2,7 тыс. км и упала в воды Тихого океана.​ В ходе своего полета она прошла над островом Хоккайдо. Японские власти посоветовали жителям спуститься в убежища. Япония потребовала созвать заседание СБ ООН. Пхеньян назвал эти испытания «прелюдией» перед ракетной атакой базы США на острове Гуам в Тихом океане.