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В Венесуэле начали расследование хищения $200 млн на контрактах PDVSA
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В Венесуэле начали расследование хищения $200 млн на контрактах PDVSA
Бизнес, 10:00
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В Венесуэле начали расследование хищения $200 млн на контрактах PDVSA

Генпрокуратура Венесуэлы расследует возможное хищение $200 млн при заключении контрактов государственной нефтяной компанией Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), заявил генпрокурор страны Тарек Вильям Сааб. Об этом сообщает El Universal.

Как заявил генпрокурор Венесуэлы, дело касается хищения $200 млн при заключении в 2010–2016 годах контрактов на разработку месторождений в бассейне реки Ориноко. По данным Сааба, хищение могло произойти при заключении 12 контрактов с десятью добывающими компаниями. «Мы подозреваем, что сумма ущерба может увеличиться, а в деле могут появиться новые компании», — рассказал генпрокурор страны.

По словам Сааба, растрату обнаружил отдел корпоративного аудита государственной нефтяной компании. Прокурор добавил, что этот случай не расследовали, пока пост занимала предыдущий генпрокурор Венесуэлы — Луиза Ортега Диас. Ее сняли с должности и объявили в розыск. Генпрокурор Венесуэлы назвал Диас «главным ответственным» за растрату при контрактах на разработку месторождений бассейна Ориноко. «Вы бездействовали в случаях, имеющих отношение к материальному ущербу для государства», — обвинил бывшего прокурора Тарек Сааб.

Ранее сообщалось, что российская нефтедобывающая компания «Роснефть» в начале августа выдала венесуэльской PDVSA авансы на $6 млрд по контрактам на закупку нефти. Полное их погашение ожидается до конца 2019 года. Кроме того, с ноября 2016 года «Роснефть» владеет 49% акций американского оператора НПЗ Citgo, подконтрольного PDVSA.

«Роснефть» совместно с PDVSA развивает пять проектов в области разведки и добычи нефти в Венесуэле, в том числе «Карабобо-2 Север» и «Карабобо-4 Запад» в бассейне реки Ориноко. Кроме того, вместе с «Газпром нефтью» и PDVSA «Роснефть» разрабатывает нефтяной блок «Хунин-6», также находящийся в бассейне Ориноко.

Теги: расследование , Венесуэла , PDVSA , Хищение
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