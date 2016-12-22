Южная Корея заявила об отсутствии намерения размещать ядерное оружие США

Южная Корея не намерена размещать в стране американское ядерное оружие, заявили в администрации президента страны, сообщает The South Korea Herald.

Власти страны отметили, что «уважают режим ядерного нераспространения» и продолжат вести политику в данных рамках. «Мы никогда не считали, что нам следует разместить американские ядерные силы», — рассказал изданию неназванный представитель администрации президента страны.

Это было сказано в связи с тем, что министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му намекнул о том, что обсудит во время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом возможность размещения подобного оружия в Южной Корее. Как отметил представитель президентской администрации страны, на его взгляд глава оборонного ведомства «всего лишь упомянул ядерные вооружения», обсуждая возможности сдерживания северокорейских ядерных провокаций».

Как сообщало в апреле NBC News, американские власти рассматривали возможность размещения в Южной Корее ядерного оружия. Тем не менее, большая часть высших военных чинов США скептически отнеслась к возможности подобных мер.

Ранее сообщалось, что 29 августа КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты. Она пролетела над островом Хоккайдо и, по подсчетам правительства Японии, упала в Тихий океан. Совбез ООН осудил данную акцию Пхеньяна.