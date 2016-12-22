Один человек погиб при сходе селя в Кабардино-Балкарии

Один человек погиб, еще несколько пострадали при сходе селевого потока в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщил замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России (ЭВПСО) Альберт Хаджиев.

Инцидент произошел в Эльбрусском районе республики. ​«Во время схода селевого потока с ущелья Адыл суу смыло водой двух человек. Одного мы спасли, другого пока не удается найти», — заявил Хаджиев. По его словам, спасатели пытаются достать одну машину, водитель жив.

«Возможно, в воду попала еще одна машина, но мы не знаем где это может быть», — сказал спасатель. В настоящее время дорога в высокогорный курорт Эльбрус полностью перекрыта, дорогу размыло в районе «выше Тырныауза» и в Приэльбрусье.

Ранее после схода селя в Кабардино-Балкарии эвакуировали более 400 человек. Сход селевого потока начался в городе Тырныауз Эльбрусского района по пойме реки Герхожан-су, в результате инцидента пострадавших не было.