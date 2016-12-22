СМИ узнали о планах Минтранса разделить функции Росавиации

Минтранс планирует разделить функции провайдера и регулятора аэронавигационных услуг, которые сейчас выполняет Росавиация. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя вице-премьера Аркадия Дворковича Алию Самигуллину.

По словам представителя, министерство планирует распределить эти полномочия между Минтрансом, Росавиацией и Госкорпорацией по организации воздушного движения (ГК ОрВД). «На данный момент этот вопрос прорабатывается на уровне Минтранса. В правительство предложения пока не вносились», — заявила Самигуллина.

В пресс-службе Минтранса пояснили изданию, что ведомство пересматривает полномочия Росавиации в рамках разработки аэронавигационного плана. Пока «это только идея», и говорить о конкретных сроках реализации рано, уверяют в Минтрансе. При этом в разработанном ГК ОрВД проекте говорится о «недостаточной эффективности» управления аэронавигационной системы из-за того, что Росавиация совмещает несколько указанных функций.

При этом в «Росавиации» не согласились с инициативой Минтранса и заявили «Известиям», что в настоящее время концепция аэронавигационной системы «полностью соответствует» практике Международной организации гражданской авиации (ICAO) и воздушному законодательству РФ. «Фактические разработчики не имеют никакого отношения к работе единой системы организации воздушного движения и плохо себе представляют уровень взаимодействия и разграничения ответственности между федеральными органами исполнительной власти и провайдером аэронавигационных услуг», — отметили в агентстве.

Ранее Минтранс предложил создать новый центр расследования авиапроисшествий вместо Межгосударственного авиационного комитета (МАК).