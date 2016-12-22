WSJ узнала о встречах юристов Трампа со спецпрокурором Мюллером

Юристы американского президента Дональда Трампа уже несколько раз встречались со спецпрокурором США по «российскому делу» Робертом Мюллером. Об этом сообщает газета The Wall Stereet Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, в ходе встреч юристы обсуждали с Мюллером увольнение бывшего главы ФБР Джеймса Коми. В одной из справок, составленной командой юристов Трампа для спецпрокурора, говорится о том, что американский президент имел все конституционные права для увольнения Коми. Поэтому, по мнению юристов, президент не препятствовал ходу расследования о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году, которое и вел Коми.

В другой справке юристы пояснили, почему Коми, по их мнению, не может выступать по «российскому делу», в качестве свидетеля. Юристы обвиняют экс-главу ФБР в его «склонности к преувеличениям» и утечках в СМИ. Кроме того, утверждается, что Коми продемонстрировал свою «ненадежность» при показаниях в Конгрессе.

The Wall Street Journal подчеркивает, что подобные заявления юристов Трампа «проливают свет» на взаимосвязь между масштабным расследованием и командой президента после того, как Министерство юстиции назначило специального адвоката Трампа по «российскому делу» 17 мая.

Джеймс Коми покинул пост главы ФБР в начале мая, через несколько месяцев после назначения на свой пост. Как сообщало Reutets cо ссылкой на письмо, которое было выслано Коми Трампом, решение было принято американским президентом «из-за утраты доверия». В Минюсте отметили, что Коми был уволен из-за ошибок, которые он совершил в ходе расследования дела об использовании личной электронной почты Хиллари Клинтон в служебных целях в 2016 году.