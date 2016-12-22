Перед сбором труппа МХТ показала фрагмент спектакля Серебренникова

Труппа МХТ им. Чехова в день открытия нового сезона показала фрагмент из спектакля режиссера Кирилла Серебренникова «Зойкина квартира». Об этом говорится на сайте театра.

Новый сезон театр открыл 31 августа. «Днем, по традиции, состоялся общий сбор труппы. Он начался с музыкального номера — песни о свободе из спектакля Кирилла Серебренникова «Зойкина квартира», — сказано в сообщении.

Видеозапись с исполнением песни опубликовала в Facebook актриса театра Наталья Швец.

Как сообщила пресс-служба МХТ, художественный руководитель театра Олег Табаков выразил надежду, что Серебренников поставит «на мхатовской сцене ещё не один прекрасный спектакль».

Кирилл Серебренников был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге во время съемок фильма. Его обвиняют в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (организации хищения в особо крупном размере). Дело касается выделенных государством в 2011–2014 годах средств на реализацию культурного проекта «Платформа». Режиссеру грозит до 10 лет лишения свободы. Режиссер свою вину отрицает. Против задержания режиссера выступили многие деятели культуры.