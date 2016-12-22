Петербуржец попросил Генпрокуратуру разархивировать дело адмирала Колчака

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков попросил Генпрокуратуру проверить действия ФСБ, которая отказалась обнародовать документ об отказе в реабилитации адмирала Александра Колчака. Об этом «РИА Новости» рассказал глава правозащитной группы «Команда 29» Иван Павлов.

«Соответствующее заявление было направлено в Генпрокуратуру», — сообщил Павлов.

Ранее, по данным агентства, петербуржец заинтересовался решением Забайкальского окружного военного суда в 1999 году, отказавшего в реабилитации Колчака. Однако Острякову не предоставили соответствующий документ из Центрального архива ФСБ. По мнению заявителя, такой отказ противоречит госконцепции по увековечению памяти жертв политических репрессий.

В начале июля в Петербурге по решению суда была демонтирована памятная доска Александру Колчаку, которая полгода провисела в Петроградском районе города. Еще в январе Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга запретил установку доски, объяснив свое решение тем, что причастность адмирала к военным преступлениям до сих пор не опровергнута.

Александр Колчак — лидер белого движения, участник Первой мировой войны, полярный исследователь. Расстрелян в 1920 году, Забайкальский военный суд в 1999 году отказал в реабилитации военного.