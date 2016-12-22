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В Подмосковье может появиться аналог центра «Сириус»
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В Подмосковье может появиться аналог центра «Сириус»
Общество, 02:55
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В Подмосковье может появиться аналог центра «Сириус»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе может появиться аналог образовательного центра «Сириус» для одаренных школьников. Об этом говорится на сайте правительства Подмосковья.

«Я могу сказать, что у нас есть идея. Мы ее сейчас обсчитываем, обдумываем, по созданию аналогичного центра в Подмосковье», — рассказал губернатор.

Путин и дети: зачем президент встретился с воспитанниками «Сириуса»
Политика

Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи был создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Владимира Путина. В июле президент провел встречу с воспитанниками центра, прямую трансляцию которой показывал телеканал «НТВ». Встреча под названием «Недетский разговор» продолжалась около трех часов, ее посмотрели 6,8 млн россиян.

В канун мероприятия Кремль отказался считать встречу Путина с детьми «предвыборным ходом», в то время как политолог Глеб Павловский заявил в эфире «Эха Москвы» о начале «теневой» предвыборной кампании президента, частью которой стала встреча с воспитанниками «Сириуса». Павловский сравнил «Недетский разговор» с «Прямой линией» и объяснил выбор данного формата тем, что последняя прошла «не очень удачно».

Теги: образование , «Сириус»
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