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Путин анонсировал создание женского бизнес-клуба в рамках БРИКС
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Путин анонсировал создание женского бизнес-клуба в рамках БРИКС
Общество, 02:17
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Путин анонсировал создание женского бизнес-клуба в рамках БРИКС

Президент Владимир Путин анонсировал создание «Женского делового клуба БРИКС», в который, как предполагается, будут входить женщины-предприниматели. Об этом Путин сообщил в своей статье, опубликованной на сайте президента.

По словам российского лидера, женский бизнес-клуб при БРИКС представляет собой «сеть профессионального общения женщин-предпринимателей». В рамках деятельности клуба планируется создать специализированный сайт.

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«Россия выступает в пользу формирования государственно-частного диалога «Женщины и экономика». Имеется в виду перевести на постоянную основу дискуссии с участием представителей деловых и экспертных кругов, женских ассоциаций», — написал Путин. Он добавил, что первое заседание диалога при БРИКС было 4 июля в Новосибирске.

В своей статье Владимир Путин затронул многие вопросы о роли БРИКС и России в мире, приуроченной к саммиту этой организации, который пройдет 4-5 сентября. В том числе президент написал о роли БРИКС при северокорейском конфликте, борьбе с терроризмом в Сирии, а также отметил необходимость сотрудничества в сфере кибербезопасности среди стран организации.

Теги: БРИКС , предпринимательство , Экономика
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Путин написал статью о своем видении роли БРИКС и России в мире Политика
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