МИД Приднестровья обвинил Кишинев в депортации российской делегации

Дипломаты непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обвинили власти Молдавии в депортации членов делегации из России и Южной Осетии, следовавших в Приднестровье. Об этом говорится на сайте МИД ПМР.

«Действия представителей Республики Молдавия свидетельствуют об очередном витке применения Кишиневом механизмов «фильтрации» зарубежных гостей, направляющихся в Приднестровье», — сказано в заявлении.

По данным внешнеполитического ведомства ПМР, Молдавия в том числе депортировала президента Коллегии военных экспертов России, генерал-майора Александра Владимирова, членов южноосетинской делегации во главе с руководителем Администрации президента республики Игорем Козаевым, помощника исполнительного директора правления фонда «Русский мир» Всеволода Железнова.

МИД Приднестровья, согласно заявлению, направил соответствующее обращение в адрес молдавской стороны, ожидая «взаимодействия на всех уровнях диалога».

Ранее Молдавия заявила о решении вывести российские войска со своей территории. В республике декларацию о необходимости вывода войск России принял принял парламент страны. При этом президент Молдавии Игорь Додон расценил этот шаг как «недружественный» и указал на «непрофессиональных молдавских чиновников».