В аэропорту Краснодара начали эвакуацию пассажиров из-за угрозы взрыва

В аэропорту Краснодара эвакуируют пассажиров из-за сообщения о возможном минировании. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил представитель пресс-службы компании «Базел Аэро», которая управляет аэропортами Краснодарского края.

Информация поступила 31 августа, уточнил он. «Сотрудниками оперативных служб проводится проверка», — добавил представитель пресс-службы.

В пресс-службе краснодарского линейного управления МВД России на транспорте рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что эвакуация в аэропорту не проводилась. В здании аэропорта работает кинолог со служебной собакой, добавили в ведомстве. «Животному сложно работать при большом скоплении людей, часть пассажиров попросили выйти на улицу», — отметили в пресс-службе.

В справочной аэровокзала в разговоре с ТАСС отметили, что из-за эвакуации задержаны четыре рейса из Краснодара. Они вылетят с опозданием до одного часа после эвакуации здания аэропорта, отметили в справочной.