Суд отправил главу штаба Навального в Волгограде под домашний арест

Центральный районный суд Волгограда принял решение отправить Алексея Волкова, координатора местного предвыборного штаба Алексея Навального, обвиняемого в реабилитации нацизма, под домашний арест до 3 октября, сообщил РБК его адвокат Роман Зайцев.

«Избрали меру пресечения до 3 октября в виде домашнего ареста по месту регистрации в Санкт-Петербурге», — сказал Зайцев. По его словам, суд решил, что Волков нарушил подписку о невыезде. Его защита намерена обжаловать это решение.

Как сообщил РБК глава федерального предвыборного штаба Навального Леонид Волков, Алексей Волков останется на позиции координатора. «Перед Алексеем поставлена задача построить работу. Он справится. Я и из спецприемника штабом руководил, ничего страшного», — сказал Волков.

Следователь задержал Алексея Волкова сегодня в аэропорту Волгограда, когда тот вернулся из Москвы. Как координатор штаба рассказал РБК, он покинул Волгоград «после устного разрешения следователя» для участия в проходящей в Москве двухдневной конференции Навального по выдвижению в кандидаты в президенты.

Волков обвиняется в реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России). Изначально он проходил по делу как свидетель, а позже как подозреваемый.

Уголовное дело было возбуждено после размещения в сообществе волгоградского штаба Навального во «ВКонтакте» отредактированной фотографии с монументом «Родина-мать». Лицо и ладонь скульптуры были закрашены зеленым цветом. Глава штаба рассказывал РБК, что изображение в группе удалили после осуждения общественности. Он признал иллюстрацию неуместной и извинился.

В конце апреля Навального облили зеленкой. Он получил химический ожог правого глаза. Операцию оппозиционер сделал в Испании после того, как ему выдали загранпаспорт.