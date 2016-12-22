Eurasia Drilling втрое увеличила прибыль за первое полугодие 2017 года

Нефтесервисная компания Eurasia Drilling Company (EDC), 51% которой намерена приобрести американская Schlumberger, в первом полугодии 2017 года увеличила чистую прибыль втрое — до $81,3 млн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании по US GAAP.

Выручка EDC за шесть месяцев 2017 года текущего года увеличилась на 28,6%, достигнув $966,6 млн. В первом полугодии 2017 года Eurasia Drilling получила убыток от курсовых разниц в размере $5,1 млн против $30,2 млн годом ранее.

Schlumberger договорилась о покупке 51% подрядчика в июле, но эта сделка вызвала множество вопросов у российских регулирующих органов. Минприроды потребовало от покупателя гарантий, что компания продолжит работать даже в случае введения дополнительных санкций США. А руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что Schlumberger придется получить специальное разрешение на сделку у Минфина США. Это не первая попытка Schlumberger купить долю в EDC: в 2015 году эта сделка не получила одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям и не состоялась.

Еще около 16% EDC планируют приобрести Российский фонд прямых инвестиций с международными партнерами