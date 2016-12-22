Путин поручил главе Саратовской области разобраться с жалобами жителей

Президент России Владимир Путин поручил исполняющему обязанности губернатора Саратовской области Валерию Радаеву разобраться с жалобами жителей региона, которые поступили в ходе прямой линии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Есть такие проблемы, на которые люди обращают внимание, они еще не решены», — приводятся в сообщении слова Путина. «Здесь, конечно, и дороги, и мосты», — уточнил он.

Президент также рассказал о жалобах жителей на нарушение прав пенсионеров на скидки по оплате ЖКХ. «Я, честно говоря, даже не понимаю: в законе все отработано, у вас наверняка на региональном уровне система налажена, здесь это все есть. Пожалуйста, посмотрите», — сказал он.

Жители, по словам главы государства, также жаловались на график обучения в учебных заведениях, на нарушения трудовой дисциплины на Балаковской АЭС, на закрытие больницы в селе Первомайское. Жители пожаловались, что борются против закрытия медучреждения всем селом, уточнил Путин. Он поручил Радаеву представить ему отдельный доклад по этому вопросу и предложил в случае необходимости свою помощь в разрешении этого вопроса.

Ранее Владимир Путин на встречах с главами регионов передавал папки с жалобами жителей конкретного субъекта Федерации. В частности, папку с жалобами он передал врио главы Мордовии Владимиру Волкову, врио губернатора Томской области Сергею Жвачкину, главе Бурятии Алексею Цыденову и врио главы Республики Марий Эл Александру Евстифееву.

Ежегодная прямая линия с президентом прошла 15 июня. Президент успел ответить на 73 вопроса, неотвеченными остались еще тысячи обращений. В связи с этим, как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин взял за практику перед встречами с губернаторами просматривать обращения. «Можно сказать, что она [такая практика] достаточно эффективная», — говорил Песков.