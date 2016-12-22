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В МВД ответили на данные о полученном от министра пистолете Джабраилова
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В МВД ответили на данные о полученном от министра пистолете Джабраилова
Общество, 21:12
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В МВД ответили на данные о полученном от министра пистолете Джабраилова

Полиция не награждала оружием бывшего сенатора от Чечни, бизнесмена Умара Джабраилова, оказавшегося в центре скандала со стрельбой в московском отеле. Об этом в четверг, 31 августа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по столице Юрия Титова и информированный источник.

«Решение о награждении гражданина наградным оружием органами внутренних дел не принималось, столичным главком полиции в 2008 году в установленном порядке было оформлено лишь разрешение на право хранения и ношения указанного пистолета», — сообщил Титов. В свою очередь, источник рассказал агентству о том, что речь идет о предпринимателе Умаре Джабраилове.

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О том, что боевым пистолетом бизнесмен был награжден в свое время по решению министра внутренних дел России, писал «Коммерсантъ». По информации издания, Джабраилов предоставил полицейским «разрешение на право хранения и ношения боевого пистолета Ярыгина, которым он был награжден приказом тогдашнего главы МВД Рашида Нургалиева».

Инцидент с Умаром Джабраиловым произошел в ночь на 30 августа. В 22:30 мск 29 августа в ОВД «Китай-город» поступило сообщение о том, что в отеле Four Seasons сработала тревожная кнопка вызова полиции. Прибывшим в гостиницу полицейским сотрудники службы безопасности отеля показали видео с камер наблюдения, на котором было видно, что мужчина с пистолетом стоит в лифте.

Дверь в номер 633 сотрудникам полиции и охранникам отеля открыл мужчина, который держал направленный в пол пистолет. Полицейские потребовали положить оружие на пол, на что постоялец сказал: «Без боя не сдамся». После повторной просьбы мужчина положил пистолет на пол, полицейские вошли в номер и надели на мужчину наручники.

У него изъяли пистолет системы Ярыгина калибра 9 мм, на ношение которого у владельца было разрешение. В потолке номера были обнаружены отверстия от выстрелов.

Мужчину, который оказался Умаром Джабраиловым, задержали и отвезли в ОВД «Китай-город». В номере при обыске обнаружили белый порошок, алкоголь и неизвестные таблетки.

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Политика


По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержанного отпустили под подписку о невыезде. По результатам медосвидетельствования Джабраилова было установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Теги: пистолет , Умар Джабраилов , органы внутренних дел
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