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Генконсул России в Сан-Франциско назвал шаги Госдепа ударом по гражданам
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Генконсул России в Сан-Франциско назвал шаги Госдепа ударом по гражданам
Война санкций, 20:25
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Генконсул России в Сан-Франциско назвал шаги Госдепа ударом по гражданам

Решение США закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско «больно ударит по интересам» как российских, так и американских граждан, заявил «РИА Новости» генконсул России в Сан-Франциско Сергей Петров.

Он уточнил, что речь идет о россиянах, которые проживают в регионе, за который отвечало генконсульство, и гражданах США, которые также обращались в генеральное консульство, в том числе за получением российской визы. Решение закрыть его «вызывает огромное сожаление», подчеркнул дипломат.

Заместитель российского генерального консула в Сан-Франциско Андрей Варламов заявил РБК, что решение Госдепа — «это очередной недружественный шаг [по отношению к России]». «За прошлый год мы выдали более 16 тыс. туристических виз американским гражданам, которые посещали Россию. Получается, удар не только по Российской Федерации, но и по американским простым гражданам», — сказал он.

При этом Варламов добавил, что пока ему неизвестно, когда конкретно состоится закрытие и когда российские дипломаты должны будут покинуть США. Госдеп должен будет проинформировать российское посольство, сказал он.

О полном или частичном закрытии диппредставительств России в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне сообщил Госдепартамент США 31 августа. В Госдепе пояснили, что такое решение принято «в духе паритета, на который ссылается Россия».

Генконсульство в Сан-Франциско и консульские учреждения должны быть закрыты до 2 сентября, после чего у России и США останется по три консульства. «Мы решили позволить российскому правительству сохранить ряд своих представительств с тем, чтобы остановить усугубление ситуации в наших отношениях», — отмечалось в сообщении Госдепа.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с РБК заявил, что США, закрывая российское генконсульство в Сан-Франциско, пытаются «сохранить лицо».

Кадровые сокращения: как увольняют сотрудников американского посольства
Политика

Ранее, 28 июля, Россия потребовала сократить количество дипломатов и техперсонала американских дипмиссий в России до 455 человек. Такая мера стала ответом на высылку российских дипломатов из США в конце 2016 года.

Москва с 1 августа также обязала США освободить «посольскую дачу» Соединенных Штатов в Серебряном Бору и складские помещения на Дорожной улице в столице.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Теги: Россия , генконсульство , Сан-Франциско
Главное
США закроют представительства России в Сан-Франциско и Нью-Йорке Политика
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