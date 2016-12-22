Генконсул России в Сан-Франциско назвал шаги Госдепа ударом по гражданам

Решение США закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско «больно ударит по интересам» как российских, так и американских граждан, заявил «РИА Новости» генконсул России в Сан-Франциско Сергей Петров.

Он уточнил, что речь идет о россиянах, которые проживают в регионе, за который отвечало генконсульство, и гражданах США, которые также обращались в генеральное консульство, в том числе за получением российской визы. Решение закрыть его «вызывает огромное сожаление», подчеркнул дипломат.

Заместитель российского генерального консула в Сан-Франциско Андрей Варламов заявил РБК, что решение Госдепа — «это очередной недружественный шаг [по отношению к России]». «За прошлый год мы выдали более 16 тыс. туристических виз американским гражданам, которые посещали Россию. Получается, удар не только по Российской Федерации, но и по американским простым гражданам», — сказал он.

При этом Варламов добавил, что пока ему неизвестно, когда конкретно состоится закрытие и когда российские дипломаты должны будут покинуть США. Госдеп должен будет проинформировать российское посольство, сказал он.

О полном или частичном закрытии диппредставительств России в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне сообщил Госдепартамент США 31 августа. В Госдепе пояснили, что такое решение принято «в духе паритета, на который ссылается Россия».

Генконсульство в Сан-Франциско и консульские учреждения должны быть закрыты до 2 сентября, после чего у России и США останется по три консульства. «Мы решили позволить российскому правительству сохранить ряд своих представительств с тем, чтобы остановить усугубление ситуации в наших отношениях», — отмечалось в сообщении Госдепа.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с РБК заявил, что США, закрывая российское генконсульство в Сан-Франциско, пытаются «сохранить лицо».

Ранее, 28 июля, Россия потребовала сократить количество дипломатов и техперсонала американских дипмиссий в России до 455 человек. Такая мера стала ответом на высылку российских дипломатов из США в конце 2016 года.

Москва с 1 августа также обязала США освободить «посольскую дачу» Соединенных Штатов в Серебряном Бору и складские помещения на Дорожной улице в столице.