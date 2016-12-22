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Тиллерсон позвонил Лаврову перед введением новых дипломатических санкций
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Тиллерсон позвонил Лаврову перед введением новых дипломатических санкций
Война санкций, 19:47
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Тиллерсон позвонил Лаврову перед введением новых дипломатических санкций

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон накануне объявления о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы предупредить его об этом, сообщается на сайте МИД России. В ответ Лавров «выразил сожаление эскалацией напряженности» в отношениях США и России. При этом министр отметил, что эскалация «была начата не нами». Москва, по словам Лаврова, изучит принятые Вашингтоном меры, после чего выступит с реакцией.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

В четверг, 31 августа, Госдепартамент объявил о закрытии со 2 сентября генерального консульства России в Сан-Франциско, а также консульских учреждений в Вашингтоне и Нью-Йорке (при этом генконсульства в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне продолжат работу). Американская сторона объяснила свое решение сокращением численности дипломатической миссии США в России, на котором настояла Москва. При этом Госдепартамент выразил надежду, что России и США удастся избежать «дальнейших репрессивных действий и продолжить работу над достижением целей, провозглашенных президентами обеих стран — улучшение отношений и углубление сотрудничества».

Москва объявила о сокращении численности американских дипломатов и технических сотрудников миссий в России до 455 человек в конце июля. Мера стала ответом на высылку Бараком Обамой 35 российских дипломатов в конце 2016 года.

Уже после решения о сокращении численности дипмиссий в России США приостановили выдачу виз в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке на неопределенный срок. Теперь в консульствах в этих городах нельзя будет пройти даже собеседование, а единственным городом для получения американской визы остается Москва.

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