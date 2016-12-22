Тиллерсон позвонил Лаврову перед введением новых дипломатических санкций

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон накануне объявления о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы предупредить его об этом, сообщается на сайте МИД России. В ответ Лавров «выразил сожаление эскалацией напряженности» в отношениях США и России. При этом министр отметил, что эскалация «была начата не нами». Москва, по словам Лаврова, изучит принятые Вашингтоном меры, после чего выступит с реакцией.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.