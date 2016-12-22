В Совфеде прокомментировали закрытие генконсульства в Сан-Франциско

США, закрывая российское генконсульство в Сан-Франциско, пытаются таким образом «сохранить лицо», заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Поступая так, они больше вредят своим гражданам. Не так много россиян постоянно проживает в США, которые пользуются услугами консульских учреждений. При всем уважении к этой стране, мало кто [из России] в Америку ездит. У нас туристические потоки идут в Европу, в южные страны, Китай, Индонезию», — отметил он.

Джабаров выразил надежду на то, что процесс ухудшения двусторонних отношений «рано или поздно остановится». «Есть особая надежда на нашего нового посла [в Вашингтоне Василия Небензю]», — добавил он.

Ранее в четверг, 31 августа, Госдепартамент США объявил о том, что Вашингтон закрывает генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Решение принято в ответ на сокращение дипмиссии США в России, сказали в американском дипломатическом ведомстве.

Решение о закрытии генконсульства в Сан-Франциско, а также консульских учреждений в Вашингтоне и Нью-Йорке принято «в духе паритета, на который ссылается Россия», утверждают в Госдепе. Учреждения должны быть закрыты до 2 сентября. «После этих действий у обеих стран останется по три консульства. Несмотря на то, что в числе дипломатических и консульских учреждений останется дисбаланс, мы решили позволить российскому правительству сохранить ряд своих представительств с тем, чтобы остановить усугубление ситуации в наших отношениях», — говорится в сообщении Госдепартамента.



Кроме Сан-Франциско, на территории США действуют генеральные консульства России в Сиэтле (штат Вашингтон), Нью-Йорке и Хьюстоне (штат Техас).

28 июля Москва потребовала сократить численность дипломатов и технического персонала дипмиссий США в России до 455 человек. Этот шаг стал ответом на высылку российских дипломатов из США в конце 2016 года, когда президент США Барак Обама объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. С 1 августа Москва также обязала США освободить «посольскую дачу» США в Серебряном Бору и складские помещения на Дорожной улице в столице.