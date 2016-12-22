Выдворенная из Украины журналистка «Первого канала» вернулась в Москву

Журналистка «Первого канала» Анна Курбатова, которую выдворили из Украины, вернулась в Россию. Самолет «Аэрофлота» из Минска, на борту которого находилась журналистка, приземлился в аэропорту Шереметьево, передает корреспондент ТАСС.

Более 20 коллег Курбатовой приехали встретить ее в аэропорту. Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в разговоре с агентством отметил, что все испытывают «радость от того, что наша коллега не пострадала, что она жива, что она не была похищена». «Рады тому, что международная общественность журналистская достаточно активно откликнулась на эту вопиющую ситуацию», — подчеркнул он.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Анну Курбатову около ее дома в центре Киева 30 августа. Ее посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Позже в СБУ заявили о подготовке документов о высылке журналистки из Украины. Сама Курбатова рассказала, что ее выдворили из страны из-за угрозы «национальной безопасности Украины и ее суверенитету».

После случившегося представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир направил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину письмо, в котором назвал высылку и запрет на въезд журналистки на Украину «тревожащими и излишними мерами». Министерство иностранных дел России также заявило, что похищение и депортация Курбатовой являются «провокацией, инициированной украинскими силовиками и национал-радикалами».



Курбатову включили в базу данных сайта «Миротворец» 26 августа, обвинив в антиукраинской пропаганде, а также манипулировании общественно значимой информацией и тенденциозном изложении событий. В базе при этом ошибочно указывается, что она является корреспондентом телеканала «Россия 1».