СКР завел дело о невыплате 23 млн руб. работникам консервного завода ФСИН

Управление Следственного комитета России (СКР) по Саратовской области возбудило уголовное дело из-за невыплаты более 23 млн руб. сотрудникам ФГУП «Консервный завод ФСИН России», находящегося в городе Энгельсе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

Уголовное дело было заведено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенные из иной личной заинтересованности работодателем). Без зарплаты в период с января по июль 2017 года оставались 458 сотрудников завода.

По данным Генпрокуратуры, в середине июля после вмешательства прокуратуры Энгельса в дело о невыплатах зарплаты 114 работникам предприятия было выплачено 2,7 млн руб. По информации ведомства, в феврале текущего года зарплату сотрудникам завода выплатили частично, а в марте — не в полном объеме.

Как сообщало агентство Saratovnews, в мае 2016 года экс-директора консервного завода и бывшего министра по делам территориальных образований Саратовской области Павла Беликова задержали по подозрению в мошенничестве. Против него также возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии СКР, Беликов использовал служебное положение при реализации госконтрактов на сумму 1,5 млрд руб. и похитил более 350 млн руб.