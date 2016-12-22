В ДТП на Кубани погибли пять человек

В Динском районе Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«По предварительным данным, на 230-м км автодороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин водитель легкового автомобиля Kia, двигаясь со стороны Усть-Лабинска в сторону города Краснодара, допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Volvo из сопредельного государства. От удара оба транспортных средства съехали с дороги, при этом Volvo перевернулась. В результате ДТП на месте погибли пять человек», — сообщили в главке.
Среди жертв аварии дети в возрасте от девяти до 16 лет, сейчас выясняются обстоятельства ДТП, отметили в пресс-службе.
В конце июля на ДТП на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин при столкновении двух автомобилей погибли пять человек. Авария произошла в Красноармейском районе. По данным полиции, ВАЗ 2107 выезжал со второстепенной дороги у поселка Водный и не пропустил машину марки Mercedes, которая ехала по главной дороге.