В ДТП на Кубани погибли пять человек

В Динском районе Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«По предварительным данным, на 230-м км автодороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин водитель легкового автомобиля Kia, двигаясь со стороны Усть-Лабинска в сторону города Краснодара, допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Volvo из сопредельного государства. От удара оба транспортных средства съехали с дороги, при этом Volvo перевернулась. В результате ДТП на месте погибли пять человек», — сообщили в главке.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Среди жертв аварии дети в возрасте от девяти до 16 лет, сейчас выясняются обстоятельства ДТП, отметили в пресс-службе.

В конце июля на ДТП на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин при столкновении двух автомобилей погибли пять человек. Авария произошла в Красноармейском районе. По данным полиции, ВАЗ 2107 выезжал со второстепенной дороги у поселка Водный и не пропустил машину марки Mercedes, которая ехала по главной дороге.

