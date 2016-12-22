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В Петрозаводске первоклассников 1 сентября выведут на шествие
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В Петрозаводске первоклассников 1 сентября выведут на шествие
Общество, 19:04
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В Петрозаводске первоклассников 1 сентября выведут на шествие

В Петрозаводске 1 сентября пройдет шествие в честь Дня знаний, в котором примут участие первоклассники и их родители. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил представитель администрации города.

«Около 1,1 тыс. первоклассников центральных школ города с родителями выйдут на шествие», — уточнил он. Он добавил, что в мероприятии также примут участие ученики из школ отдаленных микрорайонов столицы Карелии.

По словам представителя администрации, первоклассники с родителями пройдут от площади Ленина до площади Кирова, на которой состоится праздник «Город — детям». Для детей будут организованы конкурсы и другие развлечения.

В частности, МЧС предоставит для мероприятия пожарную автоцистерну и оборудование. Дети смогут посидеть за рулем пожарной машины, а также примерить форму пожарного, рассказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин 1 сентября проведет в Ярославле открытый урок. Глава государства пообщается со старшеклассниками, отмечал он. По словам Пескова, Путин обсудит с ними выбор профессии, «то, каким путем они хотят идти дальше в жизни, где они хотят работать».

Теги: Петрозаводск , шествие , 1 сентября , первоклассники
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