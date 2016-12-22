Ирак возобновит авиасообщение с Москвой в сентябре

Иракская авиакомпания Iraqi Airways после перерыва в 13 лет планирует открыть регулярные рейсы из Багдада в Москву с сентября, следует из сообщения Росавиации.

Возобновление воздушного сообщения между Россией и Ираком обсуждалось в ходе встречи руководителя Росавиации Александра Нерадько с чрезвычайным полномочным послом Республики Ирак в России Хайдаром Мансуром Хади. Участие в обсуждении приняли представители авиакомпании Iraqi Airways и компании ICM Group. ​Нерадько в целом поддержал инициативу иракской стороны.

Представитель Росавиации сообщил, что, согласно плану иракской стороны, Iraqi Airways планирует совершать по одному рейсу в неделю в Багдад и Басру из аэропорта Внуково.

Авиасообщение с Ираком было прекращено в 2004 году из-за повышенной опасности полетов. Активные переговоры о возобновлении авиасообщения с Москвой начались в 2015 году.