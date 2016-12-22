Главу штаба Навального в Волгограде задержали в аэропорту

Правоохранительные органы задержали в аэропорту Волгограда координатора местного предвыборного штаба Алексея Навального Алексея Волкова, обвиняемого по делу о реабилитации нацизма. Об этом РБК сообщил его адвокат Роман Зайцев.

«Алексея задержали в аэропорту, везут в центральный районный суд Волгограда», — сказал Зайцев. Он не смог уточнить, какая мера пресечения будет запрошена для Волкова.

Алексей Волков подтвердил РБК, что его задержал следователь.

Сейчас Волков находится под подпиской о невыезде. По его словам, он покинул Волгоград «после устного разрешения следователя» для участия в проходящей в Москве двухдневной конференции Навального по выдвижению в кандидаты в президенты.

30 августа Волков рассказал РБК, что следователь предупредил его об аресте по возвращении в Волгоград. Он должен был вернуться поздно вечером, но не успел на рейс и поменял билеты на 31 августа, добавил глава штаба.

Волков проходит обвиняемым по делу о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России)).

Дело возбудили после размещения на странице волгоградского штаба Навального во «ВКонтакте» фотографии с монументом «Родина-мать». При этом лицо и ладонь скульптуры были закрашены зеленым цветом. Изначально Волков проходил по делу свидетелем, затем подозреваемым. Глава штаба рассказывал РБК, что изображение в группе было размещено «в суматохе», но после осуждения общественности его удалили, признав неуместность иллюстрации.



В конце апреля Навального облили зеленкой, в результате чего он получил химический ожог правого глаза. Оппозиционеру выдали загранпаспорт и он выехал в Испанию, где ему сделали операцию.