Число жертв кассетных бомб выросло в два раза в 2016 году

Число погибших в результате взрывов кассетных бомб выросло в два раза в 2016 году. Такое заявление сделала Коалиция кассетных боеприпасов (Cluster munition coalition), отслеживающая применение кассетных бомб в мире.

В результате применения кассетных бомб в 2016 году погиб 971 человек. В 2015 году число погибших составляло 419 человек. Больше всего человек погибли в Сирии — 860. 98% от числа всех погибших — мирные жители.

Организация отмечает, что в 2016 году сирийские войска не менее 238 раз применили кассетные бомбы на территориях, подконтрольных оппозиции. В Йемене мирные жители погибли в результате использования бомб коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая борется с шиитскими повстанцами-хуситами. В Лаосе жертвы связаны с детонациями американских бомб времен войны во Вьетнаме.

Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая их производство и применение, была подписана 3 декабря 2008 года и вступила в силу 1 августа 2010 года. Ее подписали 102 государства — члена ООН. При этом страны с крупнейшими арсеналами кассетных боеприпасов — Россия, Китай и США — эту конвенцию не подписали.

В октябре 2016 года Совет ЕС осудил бомбардировки сирийскими правительственными войсками и российскими Военно-космическими силами города Алеппо. Кроме того, совет осудил использование кассетных бомб и химического оружия. В сообщении подчеркивалось, что «преднамеренные удары» со стороны сирийского режима президента Башара Асада и его союзников по Алеппо «вызывают катастрофическую эскалацию конфликта». Главы МИД стран ЕС заявляли, что авиаудары России и войск Асада в Сирии могут быть признаны военными преступлениями.