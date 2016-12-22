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В Забайкалье нашлись не выходившие на связь московские туристы
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В Забайкалье нашлись не выходившие на связь московские туристы
Общество, 17:11
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В Забайкалье нашлись не выходившие на связь московские туристы

Туристическая группа из Москвы, которая отправилась в поход в Забайкалье и не выходила на связь, нашлась, сообщили в главном управлении МЧС по Забайкальскому краю.

Как отметили в главке, «погодные условия на маршруте движения группы из шести туристов из Москвы, которая в установленные при регистрации сроки не вышла с маршрута, заставили путешественников изменить маршрут». Руководитель группы принял решение изменить конечную точку похода, по прибытии в которую «он сообщил родственникам о своем местонахождении», рассказали спасатели.

По их словам, сейчас группа находится в Забайкалье неподалеку от станции Куанда, помощь спасателей туристам не требуется. Группа пропала в самом северном, Каларском районе края, его рельеф отличает чередование высоких хребтов — Удоканского и Кодарского, уточняет ТАСС.

О пропаже в Забайкалье группы туристов из Москвы стало известно ранее в четверг, 31 августа. Путешественники уведомили МЧС о своем маршруте, указав планируемую дату окончания похода. «Однако в назначенное время туристы в поезд на указанной ими станции не сели, определенные для связи телефоны оказались недоступны», — сообщили в краевом главке МЧС.

Были организованы поиски путешественников, в которых задействовали, в частности, вертолет Ми-8 МЧС России. С наступлением темноты поисковая операция была приостановлена.

Теги: туристы , Забайкалье
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