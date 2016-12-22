В Забайкалье нашлись не выходившие на связь московские туристы

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В Пакистане оправдали пятерых обвиняемых в убийстве Беназир Бхутто

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Рыночная капитализация Сбербанка впервые превысила 4 трлн руб.

Поиски потерявшейся в Забайкалье тургруппы приостановили из-за темноты

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Курс евро на 1 сентября

EUR ЦБ: 69,62 (-0,58)

Курс доллара на 1 сентября

USD ЦБ: 58,55 (-0,19)

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