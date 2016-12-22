Совет РУСАДА утвердил нового главу

Юрий Ганус (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Совет учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердил кандидатуру Юрия Гануса на пост гендиректора организации, подтвердили РБК в пресс-службе агентства. Как рассказал ТАСС глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов, Ганус был выбран в соответствии с предложением Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«WADA считает, что возглавлять подобного рода организации должны люди, никак не связанные со спортом. Мне это не понятно, как работа в спорте может компрометировать человека? Очевидно, WADA виднее, а мы <…> будем надеяться, что он будет хорошо выполнять свои функции», — отметил Смирнов.

Ранее, 3 августа, WADA опубликовало перечень условий, выполнив которые РУСАДА будет вновь признана соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства.

В частности, РУСАДА должна была выбрать нового гендиректора. Также агентство должно было признать результаты расследования об использовании допинга в российском спорте, включая случаи на зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года.

Кроме того, РУСАДА должна дать доступ WADA к пробам мочи спортсменов, которые находятся в лаборатории Российского антидопингового агентства. Также РУСАДА должна была покрыть расходы UKAD (Британское антидопинговое агентство) и международных экспертов, которые продолжат антидопинговое расследование до апреля 2018 года.