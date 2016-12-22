В Петербурге задержали обвиняемого в совершенном в 1996 году убийстве

Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину 1977 года рождения, обвиняемого в совершении убийства в 1996 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу.

При задержании у него изъяли поддельный паспорт. По данным следствия, в декабре 1996 года в лесу у Киевского шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга нашли тело местного жителя. По данным следствия, мужчина 1968 года рождения был убит выстрелом в голову. Тогда же было возбуждено дело по ч. 1 ст. 103 УК РСФСР (убийство).

В отношении обвиняемого тогда же заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативники более 20 лет искали убийцу и выяснили, что им оказался петербуржец 1977 года рождения. Следствие считает, что он совершил это преступление после бытового конфликта.