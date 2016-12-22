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Адвокат заподозрил христианских активистов в нападении на студию Учителя
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Адвокат заподозрил христианских активистов в нападении на студию Учителя
Общество, 16:16
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Адвокат заподозрил христианских активистов в нападении на студию Учителя

Здание студии Алексея Учителя «Лендок» в Санкт-Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью члены общественной организации «Христианское государство — Святая Русь». Такое мнение в разговоре с РБК высказал адвокат режиссера Константин Добрынин.

«Кого еще мы должны здесь подозревать, когда люди публично заявляют, что готовы поджечь кинотеатры. Мы будем пристально наблюдать за работой сотрудников полиции, беспокоить их регулярно и помогать», — сказал он. Юрист напомнил, что три дня назад обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с жалобой на новые угрозы от этой организации.

Добрынин отметил, что на записях камер видеонаблюдения видно, как два человека около 3:00 мск пытались заложить два пакета с жидкостью у окон студии. «Пожара не произошло, но фасад здания-памятника испорчен», — добавил он.

В свою очередь администратор группы «Христианское государство — Святая Русь» в социальной сети «ВКонтакте» заявил РБК, что фильм «Матильда» должен быть запрещен. «Это хула на святого императора Николая II. Нашего небесного царя. Мы направляли предупреждения. Это не угрозы, но мы готовы за царя на все!» — сказал он.

Руководитель общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин в разговоре с РБК подчеркнул, что не имеет отношения к сообществу «Христианское государство — Святая Русь!» во «ВКонтакте». «Сейчас много групп таких, это не наша, а наша организация никакого отношения к нападению на студию Учителя не имеет», — отметил Калинин.

Ранее Алексей Учитель в беседе с Би-би-си заявил, что нападение на студию «Лендок», в здании которой находится его офис, связано с его фильмом «Матильда». «Похоже, что это все последствия предыдущих угроз. Они поступают все время: и на студию, и в кинотеатры», — отметил он. «Сегодня день рождения у меня и Матильды Ксешинской — думаю, что это непростые все совпадения», — подчеркнул режиссер.

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Нападение на здание «Лендок» произошло в ночь на 31 августа. Как отмечала «Фонтанка», бутылки с зажигательной смесью, которые бросили неизвестные, попали в окна, которые расположены на высоте два-три метра от земли. Издание отмечало, что в связи с этим пожар не распространился на здание, его удалось потушить до приезда полиции. Полиция начала проверку.

​Письмо Владимиру Колокольцеву с жалобой на бездействие его сотрудников Константин Добрынин направил 29 августа. В письме адвокат указал, что они игнорируют угрозы расправы, которые поступают Учителю из-за предстоящего показа «Матильды». Он уточнил, что угрозы режиссеру и кинопрокатным организациям исходили от членов организации «Христианское государство — Святая Русь» и ее руководителя Александра Калинина.

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Представитель организации, в свою очередь, заявлял РБК, что никаких угроз от них Учителю не поступало.

Ранее в августе Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда», премьера которого состоится в Санкт-Петербурге в конце октября.​ Планы проката фильма в России вызвали ​многочисленные протесты.

Ранее «Христианское государство — Святая Русь» направила в кинотеатры письма с призывом не допустить выхода «Матильды» в прокат. Учитель пожаловался генеральному прокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Натальи Поклонской, выступавшей против проката «Матильды», и попросил проверить «Христианское государство — Святая Русь» на экстремизм.

Теги: Алексей Учитель , фильм «Матильда» , нападавшие
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