Сотрудника полиции в Стокгольме ударили ножом в шею

Сотрудник полиции Стокгольма получил ножевое ранение в шею, когда патрулировал город. Неизвестный напал на него в районе одной из центральных площадей шведской столицы — Медборгарплатсен, сообщает шведское издание ​Aftonbladet со ссылкой на полицию.

Пострадавший получил незначительные травмы, его уже выписали из больницы.

Полиция задержала подозреваемого в покушении на сотрудника правоохранительных органов. Причина нападения не сообщается.​

Согласно информации патрульной полиции, нападавший подкрался к сотруднику полиции сзади и ударил его ножом в шею. Коллеги правоохранителя задержали нападавшего.