Сотрудника полиции в Стокгольме ударили ножом в шею
Общество, 14:54
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Сотрудника полиции в Стокгольме ударили ножом в шею
Сотрудник полиции Стокгольма получил ножевое ранение в шею, когда патрулировал город. Неизвестный напал на него в районе одной из центральных площадей шведской столицы — Медборгарплатсен, сообщает шведское издание Aftonbladet со ссылкой на полицию.
Пострадавший получил незначительные травмы, его уже выписали из больницы.
Полиция задержала подозреваемого в покушении на сотрудника правоохранительных органов. Причина нападения не сообщается.
Согласно информации патрульной полиции, нападавший подкрался к сотруднику полиции сзади и ударил его ножом в шею. Коллеги правоохранителя задержали нападавшего.