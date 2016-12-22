ФАС одобрила покупку «Открытием» контроля в «НПФ Электроэнергетики»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство банка «ФК Открытие» о покупке 100% акций компании ООО «Забота», в результате которой банк получит контроль в «НПФ Электроэнергетики». Об этом сообщает «РИА Новости», которое ознакомилось с материалами службы. ФАС также согласовала аналогичное ходатайство от банка «Траст», который входит в «ФК Открытие» и санируется им с 2014 года.

Компанией «Забота» владеет RPF Investments S.A., акционером которого является «ФК Открытие» (19,9% акций). В свою очередь, «Забота» владеет 98,4% «НПФ Электроэнергетики», указывается на сайте фонда. В пенсионном фонде застраховано 1,5 млн человек. Также на счетах фонда находится 139 млрд руб. пенсионных накоплений. Среди акционеров «НПФ Электроэнергетики» присутствуют компании «Русгидро», «Якутскэнерго» и «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС).

Банк России (ЦБ) 29 августа сообщил о начале санации банка «ФК Открытие». По данным ЦБ, банк пришлось спасать из-за «не совсем удачной санации» банка «Траст». Также к процедуре санации «Открытия» привели стратегия банка и покупка «Росгосстраха». Банк России также сообщил, что сам будет выполнять роль санатора. В «ФК Открытие» назначили временную администрацию, которая оценит масштабы дорезервирования и займется его осуществлением, а также проведет переоценку капитала «Открытия». По информации источников РБК, данная процедура санации станет крупнейшей по объему вкладываемых средств.