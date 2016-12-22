В АФК «Система» прокомментировали решение суда о реорганизации «Башнефти»

Решение суда о том, что реорганизация «Башнефти» в 2014 году была выводом активов со стороны АФК «Система», подтверждает отсутствие каких-либо убытков во время этого процесса. Об этом РБК сообщил официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов.

«Решение суда, ставшее квинтэссенцией всего «уфимского процесса», еще раз подтвердило главный тезис АФК «Система» об отсутствии каких-либо убытков в ходе реорганизации «Башнефти». В отсутствие же убытков все иные «выводы» суда не имеют какого бы то ни было правого значения. Тем не менее и эти выводы никак не основаны на многочисленных доказательствах правомерности реорганизации, имеющиеся в материалах дела. Мы будем обжаловать решение Арбитражного суда Республики Башкортостан», — заявил Копытов.

Ранее Арбитражный суд Башкирии признал реорганизацию «Башнефти», проведенную в 2014 году тогдашними собственниками компании — АФК «Система» и «Системой-инвест», способом неправомерного вывода активов. К такому решению суд пришел, поскольку условия реорганизации были определены АФК «Система» и «Системой-инвест». В суде также отметили, что реорганизация была проведена «непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года». Это, по мнению суда, «указывает на намерение ответчиков» использовать «корпоративную процедуру реорганизации» прежде всего для неправомерного вывода активов контролируемого общества.

«Роснефть» подала иск к АФК «Система» 2 мая. По мнению нефтяной компании, убытки от реорганизации «Башнефти» в 2014 году составили 106,6 млрд руб. Позднее «Роснефть» повысила сумму иска до 170,6 млрд руб., объяснив это разницей курса.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа удовлетворил иск «Роснефти». Однако снизил исковую сумму, постановив взыскать с «Системы» 136 млрд руб.