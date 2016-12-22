СК подтвердил задержание вице-мэра Мирного за наркотики

Представитель управления Следственного комитета по Якутии подтвердила, что задержание вице-мэра города Мирный Алексея Кузниченко связано с хранением наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости».
Собеседница агентства уточнила, что «делом занимается полиция», а управление МВД по региону 1 сентября прокомментирует информацию (об аресте Кузниченко).
В региональном управлении МВД агентству также сообщили, что комментарии будут в пятницу.
О задержании Алексея Кузниченко по дороге на работу с пакетом марихуаны стало известно утром, 31 августа. Агентство ЯСИА со ссылкой на следственные органы Якутии сообщало, что чиновника задержали 11 августа. Факт задержания чиновника подтвердили РБК в СУ СКР по Республике Саха (Якутия).
После задержания Кузниченко уволили. Он курировал в Мирном социальные вопросы.