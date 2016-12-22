Стало известно место похорон скрипача Когана

Прощание с Дмитрием Коганом состоится в субботу, 2 сентября, с 10:00 до 11:30 в Камерном зале Московского международного Дома музыки, сообщила РБК ассистент музыканта Жанна Прокофьева. «Далее будет отпевание, которое начнется в 12:00 в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». После него будет захоронение на Троекуровском кладбище», — сказала она.

Дмитрий Коган скончался 29 августа на 39-м году жизни. Как сообщала РБК Прокофьева, музыкант умер после «тяжелой болезни». По данным источника ТАСС, близкого к окружению скрипача, Коган боролся с онкологическим заболеванием.

По словам пианиста Дениса Мацуева, Коган вел активную концертную деятельность и реализовывал просветительские проекты, несмотря на свою болезнь. «У меня шок и чувство несправедливости, ведь умирает молодой человек в расцвете сил из великого рода», — рассказал РБК Мацуев.

Премьер-министр Дмитрий Медведев принес свои соболезнования родным, близким и коллегам Когана. Он назвал Когана «выдающимся музыкантом и представителем замечательной музыкальной династии». «Звук его скрипки навсегда останется в сердцах миллионов», — отметил премьер-министр.

Министр культуры Владимир Мединский также принес свои соболезнования семье музыканта и назвал его кончину «большим потрясением». Мединский назвал Когана «одним из ярчайших скрипачей современности».