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В Кремле прокомментировали «серьезные разногласия» Путина и Макрона
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В Кремле прокомментировали «серьезные разногласия» Путина и Макрона
Политика, 13:42
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В Кремле прокомментировали «серьезные разногласия» Путина и Макрона

Расхождения по региональным и мировым проблемам не должны быть препятствием для диалога между Россией и Францией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Так представитель кремля прокомментировал интервью президента Франции Эмманюэля Макрона изданию Le Point. В нем французский лидер рассказал о разногласиях с президентом России Владимиром Путиным. По словам Макрона, главные расхождения во взглядах России и Франции — в подходах к решению кризиса на Украине и в Сирии. При этом президент Франции подчеркнул важность развития диалога с Россией.

«Мы, безусловно, ознакомились с этим интервью. Мы высоко ценим готовность и желание президента Франции вести диалог с нашей страной. Это абсолютно взаимное намерение. Не обходя тех вопросов, по которым имеются разногласия», — сообщил Дмитрий Песков.

В интервью Макрон подчеркнул, что говорит со всеми «очень прямо и откровенно», стараясь «обозначить разногласия, точки совпадения и пути, по которым можно продвигаться вместе».

Отвечая на вопрос о подготовке визита французского президента в Москву, Песков заявил, что «контакты на разных уровнях продолжаются».

«Во время пребывания президента Путина в Версале был сделан очень хороший задел и сделаны хорошие перспективы. По мере того как будут определяться сроки, будем информировать», — заключил пресс-секретарь президента.

Теги: Владимир Путин , Дмитрий Песков , Эмманюэль Макрон
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