Импорт одежды в Россию впервые за три года покажет рост

Импорт одежды в Россию из стран Евросоюза в 2017 году вырастет на 9% и составит около €2,248 млрд. Об этом заявил председатель Европейского совета по экспорту одежды и текстиля Райнхард Депфер на выставке Collection Premiere Moscow (CPM), передает корреспондент РБК. Объем поставок вырастет впервые с 2014 года, заметил он.
Крупнейшими импортерами одежды в Россию из ЕС являются Германия и Италия, рассказал Депфер. Импорт из Германии в 2017 году вырастет на 17%, из Италии — на 26%.
Всего за кризисный период — с 2013 по 2016 год — оборот российских сетей одежды потерял около 32%, рассказал Депфер. Российскому рынку было необходимо «очищение», пояснил Депфер.
Иностранные бренды одежды активно уходили с российского рынка в течение последних трех лет. Так, в 2015 и 2016 годах из России ушли River Island, American Eagle, New Look, La Senza и другие. Всего за это время из России ушло примерно 60 иностранных сетей.
В 2017 году о намерении закрыть российское подразделение уже заявили Mexx и C&A, значительное сокращение сети планирует Adidas.
Кроме того, экономическая ситуация стала стимулировать россиян больше интересоваться отечественными брендами. Эту «моду» поддерживают и власти: Минпромторг с 2014 года работает над проектом «Сделано в России» — системой маркировки товаров российского производства.