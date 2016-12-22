У сбившего певицу Линду водителя не оказалось российских прав

Водитель грузовика МАЗ, который наехал накануне в Москве на певицу Линду и ее племянницу, был трезвым, сообщили в МВД. При этом в результате проверки выяснилось, что у него не было российских прав

Фото: Агентство Москва

Сотрудники московской полиции наказали водителя, который сбил певицу Линду и и ее племянницу на улице Каретный Ряд в Москве, за езду без прав. Медицинское освидетельствование подтвердило, что на момент наезда на пешеходов водитель не был пьян. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В отношении него в Госавтоинспекции составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения).

Против транспортной компании, в которой работает водитель, возбудили дело об административном правонарушении по ст. 12.32.1 КоАП РФ (допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения).

Грузовик МАЗ наехал на двух людей в Москве вечером 30 августа, водитель скрылся с места ДТП. Женщинам удалось сгруппироваться и спрятаться под кузовом машины, однако обе они получили травмы.

В городе был объявлен план «Перехват». Спустя час водитель был задержан в районе Капотня. В МВД сообщали, что причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.

Позже выяснилось, что пострадавшими в ДТП оказались певица Линда (Светлана Гейман) и ее племянница (Анна Вагнер). На следующий день Линду выписали из больницы.