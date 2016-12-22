В США рекомендовали отозвать 465 тыс. кардиостимуляторов из-за кибератак

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовало отозвать 465 тыс. кардиостимуляторов для обновления прошивки из-за угрозы кибератак. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

Под отзыв попали несколько видов кардиостимуляторов, произведенных компанией Abbott’s (бывшей St. Jude Medical). «Поскольку медицинские устройства всё больше используют доступ в интернет, существует повышенный риск кибератак, которые могут повлиять на работу кардиостимуляторов и нарушить их эксплуатацию», — указывается в сообщении.

В настоящий момент ни один из 465 тыс. кардиостимуляторов не был подвержен кибератаке. Для тех, кто уже пользуется кардиостимулятором Abbott's, компания выпустила специальное обновление, которое защитит пациентов от возможной кибератаки. В FDA отметили, что после установки обновления любое устройство, которое попытается связаться с имплантированным кардиостимулятором, должно будет запросить разрешение на это. Обновление пройдет дистанционно, без извлечения и переустановки медицинского устройства.