В Сирии началась операция по обмену боевиков ИГ на бойцов армии Асада

В Сирии стартовала операция по обмену раненых боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на солдат правительственной армии и союзных ей группировок, которые были захвачены в плен террористами, сообщает агентство Reuters.
Как сообщил представитель правительственного альянса, колонна с отпущенными боевиками ИГ пройдет с запада Сирии на восток и переедет линию фронта в провинции Дейр-эз-Зор, большую часть которой по-прежнему контролируют экстремисты.
С критикой соглашения выступили представители западной коалиции. Ее пресс-секретарь Райан Диллон сообщил, что ВВС уже разрушили один мост на пути колонны и будут всячески препятствовать появлению дополнительных сил ИГ в районе сирийско-иракской границы. В свою очередь представитель США в командовании западной коалиции Бретт Макгерк заявил, что боевиков надо не эвакуировать, а убивать на поле боя.Соглашение, позволяющее боевикам ИГ отправиться на восток Сирии, позволило быстрей завершить операцию группировки «Хезболлах» по ликвидации группировки экстремистов в районе сирийско-ливанской границы.