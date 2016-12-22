Выдворенная с Украины журналистка вернется в Россию 31 августа

Журналистка «Первого канала», 29-летняя Анна Курбатова, выдворенная с Украины 30 августа, вернется в Россию 31 августа. Об этом РБК сообщила директор по связям с общественностью «Первого канала» Лариса Крымова. Как уточнил источник РБК на телеканале, Курбатова прилетит в Москву рейсом из Минска. Кроме того, СБУ запретит ей въезд на территорию Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали журналистку 30 августа возле ее дома в центре Киева. Девушку посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Позднее в СБУ подтвердили, что готовят документы о высылке журналистки из страны. По словам самой Курбатовой, ее выдворили из-за угрозы «национальной безопасности Украины и ее суверенитету». В частности, в репортаже о Дне независимости Украины она назвала конфликт в Донбассе «гражданской войной», после чего СБУ приняла решение выдворить журналистку.

В ответ представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир направил письмо к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. В нем он назвал высылку и запрет на въезд Курбатовой на Украину «тревожащими и излишними мерами». МИД России также назвал похищение и депортацию журналистки «провокацией, инициированной украинскими силовиками и национал-радикалами».