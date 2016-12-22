Минобрнауки передаст Генпрокуратуре материалы по «Пока все дома»

В пресс-службе Минобрнауки, комментируя ситуацию с передачей «Пока все дома», сообщили РБК, что Генпрокуратура пока не обращалась в министерство.

«В то же время Министерство готово предоставить детальную информацию Генпрокуратуре РФ при необходимости», — заявили РБК в пресс-службе Минобрнауки.

Генпрокуратура 30 августа начала проверку данных о том, что в ходе съемок телепрограммы «Пока все дома» ее создатели нарушили правила использования бюджетных средств. «Особое внимание» в ведомстве пообещали уделить использованию 110 млн руб., которые Минобрнауки выделило на создание видеороликов о детях-сиротах.

Ведущий программы «Пока все дома» Тимур Кизяков в беседе с РБК заявил, что «впервые слышит» о прокурорской проверке телепередачи. Кизяков подчеркнул, что расследование стало ответом на «твердую позицию» относительно усыновления, и назвал проверку «попыткой помешать» работе команды программы.

Источники РБК 15 августа рассказали, что «Первый канал» расторг договор с компанией, производившей выпуски программ «Пока все дома». По словам собеседников РБК, Тимур Кизяков и его жена Елена получали деньги на программу из трех источников. В частности, деньги на производство передачи на аутсорсе Кизяковым давал «Первый канал». Минобрнауки давало деньги на создание видеороликов о детях-сиротах. Также деньги создателям программы давали спонсоры.

Кизяков с февраля 2016 года состоит в высшем совете партии «Единая Россия», хотя и не является ее членом. Согласно уставу, в высший совет могут входить беспартийные лица. Как заявил РБК первый замглавы Центрального исполкома партии Константин Мазуревский, в «Единой России» пока не видят оснований для принятия мер против Кизякова. Он заявил, что вопросы касательно кадров и членства в высшем совете решаются на съезде партии. Дата проведения следующего съезда «Единой России» пока не называется.