Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,87 58,30 EUR Нал. 70,03 69,31 USD Бирж. 58,46 -0,11 EUR Бирж. 69,48 -0,16 USD ЦБ. 58,73 +0,20 EUR ЦБ. 70,20 -0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2023,53 +0,73% РТС 1090,53 +0,56% Brent 50,85 +0,06% DJIA 21892,43 +0,12% Nasdaq 6368,31 +1,05% FTSE 7409,54 +0,60%
Минобрнауки передаст Генпрокуратуре материалы по «Пока все дома»
Лента новостей
Станцию «Проспект Мира» в Москве закроют 1 сентября из-за Курбан-байрама 12:34, Общество В Сирии началась операция по обмену боевиков ИГ на бойцов армии Асада 12:30, Политика WSJ связала проекты экс-советника Трампа с Дерипаской и интересами России 12:18, Политика Шарапова ответила на критику других игроков в ходе US Open 12:14, Спорт В США впервые одобрили генную терапию в борьбе с раком 12:10, Технологии и медиа СК начал проверку после смерти девочки с ВИЧ в Петербурге 12:09, Общество СБУ сообщила о расследовании двух покушений на Порошенко 12:06, Политика Откуда брать гениальные бизнес-идеи и как создавать стартапы на злобу дня 12:03, РБК и Билайн Выдворенная с Украины журналистка вернется в Россию 31 августа 12:02, Политика Орешкин прокомментировал сообщения о своей роли «фаворита Путина» 11:54, Политика Артистку Людмилу Рюмину похоронят на Востряковском кладбище в Москве 11:43, Общество СК возобновил расследование дела о крушении самолета во Внуково 11:35, Общество СМИ сообщили о 20 пострадавших при столкновении поездов в Польше 11:30, Общество «Транснефть» выплатит за январь—июнь 2017 года дивиденды в 27,6 млрд руб. 11:28, Бизнес Минэкономразвития вдвое улучшило прогноз по росту инвестиций 11:27, Экономика Минобрнауки передаст Генпрокуратуре материалы по «Пока все дома» 11:27, Общество В Узбекистане открыли памятник Исламу Каримову 11:16, Политика Минэкономразвития улучшило прогноз по рублю и нефти 11:09, Экономика Стала известна дата прощания с артисткой Рюминой 11:03, Общество Как овладеть навыками ведения переговоров 11:02, РБК и Mitsubishi Electric «Аэропорты регионов» построят терминал в аэропорту Камчатского края 10:58, Бизнес На чем ездить в 2020-м: Toyota Supra и другие купе из будущего 10:58, Авто  Акции банка «ФК Открытие» подешевели почти на 4% 10:57, Финансы Суд отказал «Аэрофлоту» в иске к производителю SSJ-100 на 576 млн руб. 10:56, Бизнес Кому нужен «умный дом»: перспективы развития технологии в России 10:47, Недвижимость Из шахты «Казахстанская» после выброса угля и газа вывели 130 горняков 10:47, Общество ЦБ начал обучать население России финкультуре 10:46, Финансы Экс-глава «Гоголь-центра» рассказал об «опричном людоедстве» в России 10:19, Общество
Минобрнауки передаст Генпрокуратуре материалы по «Пока все дома»
Общество, 11:27
0
Минобрнауки передаст Генпрокуратуре материалы по «Пока все дома»

В пресс-службе Минобрнауки, комментируя ситуацию с передачей «Пока все дома», сообщили РБК, что Генпрокуратура пока не обращалась в министерство.

«В то же время Министерство готово предоставить детальную информацию Генпрокуратуре РФ при необходимости», — заявили РБК в пресс-службе Минобрнауки.

Генпрокуратура 30 августа начала проверку данных о том, что в ходе съемок телепрограммы «Пока все дома» ее создатели нарушили правила использования бюджетных средств. «Особое внимание» в ведомстве пообещали уделить использованию 110 млн руб., которые Минобрнауки выделило на создание видеороликов о детях-сиротах.

Ведущий программы «Пока все дома» Тимур Кизяков в беседе с РБК заявил, что «впервые слышит» о прокурорской проверке телепередачи. Кизяков подчеркнул, что расследование стало ответом на «твердую позицию» относительно усыновления, и назвал проверку «попыткой помешать» работе команды программы.

Эфирное время: передачи-долгожители на российском телевидении Еще 5 фото
Фотогалерея

Источники РБК 15 августа рассказали, что «Первый канал» расторг договор с компанией, производившей выпуски программ «Пока все дома». По словам собеседников РБК, Тимур Кизяков и его жена Елена получали деньги на программу из трех источников. В частности, деньги на производство передачи на аутсорсе Кизяковым давал «Первый канал». Минобрнауки давало деньги на создание видеороликов о детях-сиротах. Также деньги создателям программы давали спонсоры.

Кизяков с февраля 2016 года состоит в высшем совете партии «Единая Россия», хотя и не является ее членом. Согласно уставу, в высший совет могут входить беспартийные лица. Как заявил РБК первый замглавы Центрального исполкома партии Константин Мазуревский, в «Единой России» пока не видят оснований для принятия мер против Кизякова. Он заявил, что вопросы касательно кадров и членства в высшем совете решаются на съезде партии. Дата проведения следующего съезда «Единой России» пока не называется.

«Пока все дома»

Программа «Пока все дома» выходит в эфир с ноября 1992 года. В рамках программы ее автор и ведущий Тимур Кизяков приходит в гости к семьям известных артистов, писателей, музыкантов и спортсменов. Кроме этого в программе ​было несколько постоянных рубрик. Рубрика «Очумелые ручки» выходила в 1992–2010 годах, но была закрыта в связи с уходом ведущего Андрея Бахметьева. В рубрике «Зверье мое» рассказывается о домашних животных героев.

С сентября 2006 года в эфир выходила рубрика «У вас будет ребенок», которая рассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители. Ее вела жена главного ведущего программы Елена Кизякова.

В декабре 2016 года стало известно, что компании, которые принадлежат создателям передачи «Пока все дома», с 2011 года получили на тендерах Министерства образования и науки, а также региональных властей около 110 млн руб. на создание видеороликов о детях-сиротах. Сам Кизяков рассказывал «Ведомостям», что с 2006 года вместе с женой и съемочной группой «Пока все дома» они создали около 3 тыс. таких видеороликов.

Производитель передачи — структуры Трансконтинентальной медиакомпании Александра Митрошенкова, компания ООО «Дом», зарегистрированная в Москве в ноябре 2015 года. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 49,50% ООО принадлежит Тимуру Кизякову, такая же доля у его давнего бизнес-партнера Александра Митрошенкова, еще 1% — у руководителя компании Нины Подколзиной.

Программа трижды лауреат телевизионной премии ТЭФИ. В июле 2017 года несколько раз попадала в составляемый Mediascope рейтинг 100 самых популярных передач среди россиян старше четырех лет, занимая в нем 39-56 место.

Теги: Генпрокуратура , Минобрнауки , Тимур Кизяков , «Пока все дома»
Главное
Минэкономразвития улучшило прогноз по рублю и нефти Экономика
Материалы по теме
В «Единой России» пока не увидели оснований для мер против Кизякова Общество
Кизяков ответил на проверку «Пока все дома» Генпрокуратурой Общество
Программа «Пока все дома» будет выходить на канале «Россия-1» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку