Минобрнауки передаст Генпрокуратуре материалы по «Пока все дома»

В пресс-службе Минобрнауки, комментируя ситуацию с передачей «Пока все дома», сообщили РБК, что Генпрокуратура пока не обращалась в министерство.
«В то же время Министерство готово предоставить детальную информацию Генпрокуратуре РФ при необходимости», — заявили РБК в пресс-службе Минобрнауки.
Генпрокуратура 30 августа начала проверку данных о том, что в ходе съемок телепрограммы «Пока все дома» ее создатели нарушили правила использования бюджетных средств. «Особое внимание» в ведомстве пообещали уделить использованию 110 млн руб., которые Минобрнауки выделило на создание видеороликов о детях-сиротах.
Ведущий программы «Пока все дома» Тимур Кизяков в беседе с РБК заявил, что «впервые слышит» о прокурорской проверке телепередачи. Кизяков подчеркнул, что расследование стало ответом на «твердую позицию» относительно усыновления, и назвал проверку «попыткой помешать» работе команды программы.
Источники РБК 15 августа рассказали, что «Первый канал» расторг договор с компанией, производившей выпуски программ «Пока все дома». По словам собеседников РБК, Тимур Кизяков и его жена Елена получали деньги на программу из трех источников. В частности, деньги на производство передачи на аутсорсе Кизяковым давал «Первый канал». Минобрнауки давало деньги на создание видеороликов о детях-сиротах. Также деньги создателям программы давали спонсоры.
Кизяков с февраля 2016 года состоит в высшем совете партии «Единая Россия», хотя и не является ее членом. Согласно уставу, в высший совет могут входить беспартийные лица. Как заявил РБК первый замглавы Центрального исполкома партии Константин Мазуревский, в «Единой России» пока не видят оснований для принятия мер против Кизякова. Он заявил, что вопросы касательно кадров и членства в высшем совете решаются на съезде партии. Дата проведения следующего съезда «Единой России» пока не называется.
Программа «Пока все дома» выходит в эфир с ноября 1992 года. В рамках программы ее автор и ведущий Тимур Кизяков приходит в гости к семьям известных артистов, писателей, музыкантов и спортсменов. Кроме этого в программе было несколько постоянных рубрик. Рубрика «Очумелые ручки» выходила в 1992–2010 годах, но была закрыта в связи с уходом ведущего Андрея Бахметьева. В рубрике «Зверье мое» рассказывается о домашних животных героев.
С сентября 2006 года в эфир выходила рубрика «У вас будет ребенок», которая рассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители. Ее вела жена главного ведущего программы Елена Кизякова.
В декабре 2016 года стало известно, что компании, которые принадлежат создателям передачи «Пока все дома», с 2011 года получили на тендерах Министерства образования и науки, а также региональных властей около 110 млн руб. на создание видеороликов о детях-сиротах. Сам Кизяков рассказывал «Ведомостям», что с 2006 года вместе с женой и съемочной группой «Пока все дома» они создали около 3 тыс. таких видеороликов.
Производитель передачи — структуры Трансконтинентальной медиакомпании Александра Митрошенкова, компания ООО «Дом», зарегистрированная в Москве в ноябре 2015 года. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 49,50% ООО принадлежит Тимуру Кизякову, такая же доля у его давнего бизнес-партнера Александра Митрошенкова, еще 1% — у руководителя компании Нины Подколзиной.
Программа трижды лауреат телевизионной премии ТЭФИ. В июле 2017 года несколько раз попадала в составляемый Mediascope рейтинг 100 самых популярных передач среди россиян старше четырех лет, занимая в нем 39-56 место.