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Акции банка «ФК Открытие» подешевели почти на 4%
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Акции банка «ФК Открытие» подешевели почти на 4%
Финансы, 10:57
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Акции банка «ФК Открытие» подешевели почти на 4%

Стоимость акций банка «ФК Открытие» на Московской бирже в четверг продолжила снижаться. В ходе утренних торгов цена бумаг опустилась до отметки 1246 руб., что на 3,86% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Центробанк объявил о санации банка «ФК Открытие», входящего в одноименную финансовую корпорацию, подконтрольную бизнесмену Вадиму Беляеву, во вторник, 29 августа.

Беляев назвал санацию правильным решением, отметив, что останется директором холдинговой компании «Открытие» и будет «всячески помогать ЦБ», чтобы банк «прошел этот непростой момент» в своей истории «максимально безболезненно».

По расчетам ЦБ, оздоровление «Открытия» займет шесть-восемь месяцев.

На момент объявления о санации банк «Открытие» по объему активов занимал восьмое место в России.

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