Из шахты «Казахстанская» после выброса угля и газа вывели 130 горняков

Из шахты «Казахстанская» (принадлежит АО «АрселорМиттал Темиртау») города Шахтинска, в которой произошел выброс угля и газа, вывели 130 горняков. В шахте остались только трое работников, которые занимаются аварийно-спасательными работами. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Жертвами выбросов стали трое рабочих, издание опубликовало имена погибших.

Трех шахтеров госпитализировали. На момент ЧП в шахте находилось 136 человек, трое из них были на аварийной выработке.

Директор шахты Александр Забелин сообщил «Интерфаксу» о госпитализации четырех работников шахты. Он уточнил, что, по предварительной информации, выбросы произошли на глубине 600 м.

Руководство АО «АрселорМиттал Темиртау» пообещало помочь семьям погибших в «полном объеме» и взять на себя расходы по организации и проведению погребения.

О выбросе вредных веществ на шахте, который произошел около 4:21 утра по местному времени (7:21 мск) на вентиляционной сбойке 332 Д6-з № 1, сообщил Tengrinews официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Предприятие горно-металлургического сектора Карагандинской области АО «АрселорМиттал Темиртау» входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal в Казахстане. В АО входят: меткомбинат, восемь угольных шахт (включая «Карагандинскую») и четыре рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.