В Instagram рассказали о попытке хакеров взломать аккаунты знаменитостей

Хакеры пытались получить доступ к аккаунтам знаменитостей в Instagram. Об этом говорится в сообщении, разосланном сервисом, передает Би-би-си.

В Instagram сообщили, что хакерам не удалось украсть пароли от страниц, однако сервис всё равно предупредил пользователей о подозрительной активности в их учетных записях. Владельцев страниц попросили быть более бдительными.

При этом сервис не сообщил, какие именно аккаунты подверглись хакерской атаке.

По данным Би-би-си, проблемы с безопасностью могли возникнуть из-за ошибки в программном обеспечении Instagram.

Накануне, 30 августа, неизвестные взломали Instagram-страницу певицы Селены Гомес, сообщает CNN. В аккаунте Гомес, на который подписаны более 125 млн человек, появились обнаженные фотографии певца Джастина Бибера. Гомес смогла оперативно вернуть доступ к своему аккаунту, отмечает телеканал.