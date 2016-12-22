Под завалами обрушившегося в Мумбаи дома оказались более 30 человек

Более 30 человек оказались под завалами дома, который обрушился в индийском городе Мумбаи, передает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, к обрушению дома привели проливные дожди, которые шли в городе.

«Спасательные работы уже ведутся. Мы отправили 12 пожарных автомобилей к месту случившегося. Машины скорой помощи также готовы принять пострадавших в больницы», — заявили в пожарном управлении.

Спасателям уже удалось спасти из-под завалов восемь человек, отмечает агентство.

По данным Reuters, в результате обрушения здания погибли два человека. Один из них скончался на месте, второй — в больнице.

В середине мая во время празднования свадьбы в штате Раджастхан в Индии обрушилась стена. В полиции отмечали, что причиной обрушения стены стала пыльная буря. В результате случившегося 25 человек погибли, еще 28 получили ранения.

